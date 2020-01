Jurgen Klopp a folosit mai multe rezerve, majoritatea jucători tineri, pentru acest meci, iar Everton era considerată favorită.

Curtis Jones a înscris în minutul 71, cu un șut la vinclu, de la marginea careului.

Pentru Liverpool a debutat japonezul Takumi Minamino, adus recent de la RB Salzburg.

Jürgen Klopp delivered a glowing appraisal of @takumina0116’s performance after the new signing made his Reds debut against Everton 🙌🔴

