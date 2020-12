VIDEO | Gol după aproape patru luni! Ianis Hagi a revenit pe lista marcatorilor lui Rangers

Mijlocașul a înscris în victoria echipei sale împotriva celor de la St. Johnstone, scor 3-0, în etapa a 19-a a campionatului scoțian.

A fost prima reușită în campionat pentru fotbalistul de 22 de ani după aproape patru luni. Ianis mai punctase și în partida cu Hamilton din 29 august. În total, internaționalul român are trei reușite în acest sezon, după ce a marcat și în Europa League, în meciul contra celor de la Lech Poznan. Hagi Jr. a fost titular în echipa pregătită de Steven Gerrard și a fost înlocuit în minutul 82. Golul său din minutul 47 a închis tabela la 3-0 în disputa contra echipei aflate pe locul 10 în prima ligă scoțiană. Rangers este lider în acest moment având cu 16 puncte mai mult decât marea rivală Celtic, doar că urmăritoarea are trei meicuri mai puțin disputate. Alb-albaștrii mai au două meciuri de jucat în acest an, contra celor de la Hibernian și St.Mirren.