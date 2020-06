VIDEO | Pușcaș, revenire neconvingătoare pentru Reading! A primit critici din partea antrenorului

Portughezul Joao Lucas a deschis scorul pentru Reading, în minutul 7.

În minutul 37, Joao Lucas s-a accidentat și a fost înlocuit cu George Pușcaș. Atacantul român a primit câteva mingi bune în careu, dar nu a reușit să profite de ocazii.

Stoke a egalat în minutul 90+1, prin Powell.

“Românul a fost implicat în joc, a creat mai multe faze de gol, dar fără să fie decisiv. Nu a jucat deloc rău, dar i-a lipsit acea sclipire în fața porții“, a scris presa engleză despre evoluția lui George Pușcaș.

📷 @JohnSwift8's free-kick from earlier… which was inches away from doubling the advantage.#REAvSTO | 1-0 pic.twitter.com/xCusoUmccL

— Reading FC (@ReadingFC) June 20, 2020