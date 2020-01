Halep a avut șansele ei să câștige, dar nu a fost suficient de agresivă în momentele importante. Simona a ratat două mingi de set în tiebreak, apoi a condus cu 5-3 în setul doi.

„Nu m-am gândit că ajung în finală, am luat totul zi cu zi. Sunt foarte încântată că am ajuns în finală. Nu m-am gândit că eram condusă pe tabelă, mi-am zis să continui și voi avea oportunitatea la un moment dat. Știam că va fi un meci greu pentru că o întâlneam pe Simona.

Am 48 de ore la dispoziție să mă recuperez și să mă pregătesc pentru ultimul meci. Ne antrenăm toată cariera pentru a putea juca pe un astfel de teren, în fața acestui public minunat„, a declarat Garbine Muguruza la finalul partidei cu Simona Halep.

Așadar, în finala feminină de la Australian Open se vor înfrunta Garbine Muguruza (locul 32 WTA) și Sofia Kenin (15 WTA). Ambele jucătoare sunt în premieră în această fază a competiției de la Melbourne. Iberica va porni cu un ușor avantaj, având în vedere că a mai câștigat două turnee de Mare Șlem.

Sâmbătă, Garbine Muguruza (26 de ani) ar putea deveni prima jucătoare după anul 2007 care câștigă Australian Open deși nu este cap de serie. Actualul record este deținut de către americanca Serena Williams.

Out of the shadows.

On Saturday, @GarbiMuguruza will aim to become the first unseeded women's #AusOpen champion since @serenawilliams in 2007. #AO2020 pic.twitter.com/Wn6VfDirSa

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020