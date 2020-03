VIDEO | Fotbal în vremea coronavirusului. Mesajele lui Keșeru, Stanciu, Drăguș și Răzvan Marin pentru fani

Jucam Doar Acasa

Denis Dragus te indeamna sa stai acasa!La initiativa Ultima Fază, mai multi sportivi sau fosti sportivi au transmis un mesaj pentru tine in cadrul campaniei #JucamDoarAcasa, in acesta perioada grea, in care sportul a luat o pauza pe intreaga planeta, in care cu totii trebuie sa avem grija de noi si de cei din jur, sa fim responsabili si sa #JucamDoarAcasa. 🙏🏻Pentru ca doar asa putem incetini si stopa raspandirea coronavirusului. 👊🏻Stai pe teren propriu! #JucamDoarAcasa

Publicată de Ultima Fază pe Duminică, 15 martie 2020