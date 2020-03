Florin Andone l-a înlocuit pe Radamel Falcao, cel care a înscris de două ori, în minutele 33 și 69. Galatasaray a deschis scorul în minutul 3, prin Donk.

Sunt opt victorii la rând în campionat pentru Galatasaray Istanbul, care se află pe locul doi în clasament, la egalitate de puncte cu două echipe: Trabzonspor și Sivasspor.

The 8th straight win in the league comes with three goals for Lions.

Full time: Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği #GSvGB pic.twitter.com/x1sg16s1FE

— Galatasaray EN (@Galatasaray) March 1, 2020