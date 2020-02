Universitatea Craiova a câștigat meciul din deplasare cu FC Viitorul, scor 2-1, și este sigură de participarea în play-off-ul Ligii 1, cu două etape înainte de finalul sezonului regulat. Antrenorul oltenilor, Corneliu Papură, a declarat că echipa lui va fi greu de învins dacă jucătorii vor avea atitudinea potrivită.

La Ovidiu, Gabi Iancu a deschis scorul pentru echipa lui Gică Hagi, dar Craiova a întors rezultatul, după reușitele lui Luis Nițu (25′) și Valentin Mihăilă (82′).

„Trei puncte pe care ni le-am dorit și am muncit din greu pentru ele. Cred că am început echilibrat, și noi și ei în posesie. Dacă nu mă înșel, cred că prima șansă am avut-o noi. Până la fluierul arbitrului trebuie să continui să crezi. Haideți să vedem ce facem cu Iașiul până să ne gândim la titlu.

Dacă vom avea rezultate, cu publicul vulcanic de la noi de pe stadion, va fi greu să ne învingă cineva. Şi cu o atitudine bună. Nu mă preocupă alte echipe„, a spus Corneliu Papură la finalul partidei.

