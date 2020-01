FCSB nu va mai juca pe Arena Națională meciurile considerate pe teren propriu în Liga 1. UEFA a decis ca, începând cu 31 martie, cel mai mare stadion al țării să fie pregătit pentru Campionatul European. Gigi Becali a anunțat că FCSB se mută la Buzău, pe arena echipei SCM Gloria.

Stadionul Municipal din Buzău, renovat în perioada 2005-2007, are o capacitate de 18.000 de locuri și o instalaţie de nocturnă modernă, inaugurată în 2008.

Pe această arenă joacă în acest moment SCM Gloria Buzău, ocupanta locului 10 din Liga a 2-a.

„Da, vom juca la Buzău. Vali (Argăseală) și MM (Stoica) hotărăsc, au fost acolo, le-a plăcut. O să fie ieftine biletele, o să fie 15.000 de spectatori la fiecare meci. Am înțeles că abia așteaptă oamenii de acolo. Primarul se ruga de noi, ca să facă spectacol pentru buzoieni. Când am fost acolo, tot timpul am fost bine primiți. Sunt lucruri pe care nu le stăpânesc. Stadionul e în roșu și albastru„, a spus Gigi Becali la Pro X.

