VIDEO | Explicațiile lui Rădoi după eșecul cu Islanda. “Rezultatul este corect! “

România a fost învinsă în Islanda, scor 2-1, în play-off-ul pentru EURO 2020. Selecționerul Mirel Rădoi s-a declarat extrem de dezamăgit de evoluția ‘tricolorilor’ din prima repriză și a subliniat că Islanda a meritat să se califice.

La Reykjavik, Islanda a condus cu 2-0 la pauză, după ‘dubla’ lui Gylfi Sigurdsson (16′, 35′). România a înscris din penalty, în minutul 63, prin Alex Maxim.

“Cred că nu am reușit în primă fază ce am discutat, să găsim spații între linii. Știam că Islanda este o echipă foarte bine organizată defensiv, că au un sistem 4-4-2 foarte compact. N-au reușit să avem mobilitate și să găsim spațiile între linii. Nu am reușit nici verticalizări, pe posesie lentă au apărut greșelile noastre. În prima repriză, au fost patru contraatacuri periculoase ale Islandei.

Mă preocupă ce s-a întâmplat în prima repriză… nu am reușit să facem jocul pe care ni l-am propus. Cred că am arătat prea puțin fotbal în prima repriză pentru a putea discuta de arbitraj. A doua fază de penalty nu am văzut-o foarte bine.

Au fost câțiva jucători care au alunecat, dar terenul a fost în condiții bune. Din punctul meu de vedere, terenul nu a influențat deloc rezultatul. Repet, cred că rezultatul este unul corect după evoluția noastră din primele 45 de minute. Nu meritam mai mult, să mergem în finala play-off-ului. “, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.