VIDEO EXCLUSIV | Vin spaniolii la Dinamo? Dumitru Dragomir: “Îți trebuie 5 milioane de euro în fiecare an”

Ionuț Negoiță a anunțat că este dispus să accepte toate condițiile investitorilor spanioli pentru a ceda clubul Dinamo. În exclusivitate la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus , Dumitru Dragomir s-a declarat sceptic în privința acestei tranzacții și a subliniat că Dinamo are nevoie anual de o infuzie de capital în valoare de 5 milioane de euro.

82% dintre acțiunile clubului Dinamo au fost scoase la vânzare pentru suma simbolică de un leu, dar datoriile se ridică la aproximativ 3 milioane de euro.

Dumitru Dragomir consideră că fanii nu pot să preia clubul Dinamo, iar Primăria Sectorului 2 ar trebuie să contribuie financiar.

“Dacă nu găsește pe cineva să vândă, Dinamo va dispărea precum Steaua, Rapidul. O să o ia iar de jos, cu chinuri. Orice patron care vine se gândește <De unde să am 4-5 milioane de euro pe an, dacă primăriile nu ajută?>. Normal ar fi ca Primăria Sectorului 2 să dea cel puțin un milion de euro la Dinamo. Cu banii din drepturile de televiziune și de la spectatori, Dinamo ar putea să supraviețuiască.

Dacă dispare și Dinamo, atunci e ceva putred în România! Toată lumea ar trebui să dea o mână de ajutor! Când vorbiți de milioane de euro, parcă vorbiți de gogoși. 4-5 milioane de euro sunt bani mulți! Vii tu din Spania ca să riști cu Dinamo?

Îți trebuie 5 milioane de euro în fiecare an. Negoiță a făcut cât a putut, iar el spune de vreun an de zile că nu mai poate. Iar asta cu suporterii să preia clubul, nu se poate! De unde să ia bani bieții oameni? A, intențiile sunt bune, dar sărăcia în România este imensă“, a spus Dumitru Dragomir, la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus.