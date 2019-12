Mircea Lucescu nu s-a hotărât dacă revine la Rapid, dar Daniel Pancu este pregătit pentru o colaborare. Cu toate acestea, antrenorul giuleștenilor a declarat că nu va accepta o eventuală implicare a lui ‘Il Luce’ în deciziile de la echipă.

Mircea Lucescu (74 de ani) a antrenat Rapidul în perioadele 1997-1998, respectiv 1999-2000. A câștigat un campionat, o Cupă și o Supercupă.

Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Daniel Tudorache, a anunțat că Mircea Lucescu va supraveghea activitatea clubului, inclusiv la transferuri și centrul de copii și juniori, dar nu va antrena.

„Nu e sigur cu Mircea Lucescu! Ultimele vești sunt că și-ar dori să antreneze în continuare. În ultimele două-trei luni, am vorbit constant cu nea Mircea. Am multe lucruri de învățat. Orice sfat e aur pentru oricine, am un respect imens.

Este singurul de la care aș accepta sfaturi, fiindu-mi aproape. Dar nu renunț la funcția de antrenor, nu mă dau la o parte. În urmă cu trei săptămâni, mi-a spus că va veni în postura de consilier„, a spus Daniel Pancu la emisiunea ‘Realitatea Sportivă’ de la Realitatea Plus.

