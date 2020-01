La pauză, Ferencvaros conducea cu 19-10. Portarul Blanka Bíró a fost în zi de grație.

‘Hello @csm_bucharest. My name is Blanka Bíró and I will be mainly keeping your shots out of my goal for @Fradi_HU today.’ #MOTW #FTCBUC #deloehfcl pic.twitter.com/WO55rX6zP8

— EHF Champions League (@ehfcl) January 25, 2020