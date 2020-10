VIDEO | Eroul de la Hamburg, după 37 de ani: „Am revăzut meciul de sute de ori”

S-au împlinit, zilele trecute, 37 de ani de la calificarea incredibila, obținută en-fanfare, la București, de Dinamo, în fața lui Hamburg, echipa care deținea Cupa Campionilor Europeni în acel moment. Drumul, însă, spre calificare a fost deschis de golul lui Cornel Țălnar din tur.

La 37 de ani, împliniți pe 19 octombrie, de la calificarea memorabilă a lui Dinamo obținută în fața lui Hamburg, campioana Europei en-titre la acel moment, Țălnar, marcatorul unui gol în turul încheiat cu 3-2 pentru nemți, a spus că acela a fost golul întregii sale cariere. „Mă gândesc frecvent la acele meciuri mari, am și casete cu ele și mă uit cu drag. Cred că meciurile cu Hamburg le-am văzut de sute de ori fiecare. După 3-0 la București, 3-0 a fost la Hamburg și în momentul în care am plecat de la centru trerenului și am dat acest gol, a fost o bucurie imensă, a fost un gol care a rămas în istorie.

Video SV Hamburg – Dinamo 3-2 (2 noiembrie 1983)

Este golul carierei mele. Să scoți din competiție deținătoarea Cupei Campionilor a fost o victorie de o însemnătate foarte mare. A fost o performanță unică în istoria fotbalului românesc” a povestit Cornel Țălnar la emisiunea Stop pe piept, de la Național FM.

Video Dinamo – SV Hamburg 3-0 (19 noiembrie 1983)