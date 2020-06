VIDEO | Erou la primul derby! Cristi Dumitru: “Pun tricoul în ramă!”

La primul mare derby din carieră, Cristi Dumitru (18 ani) a profitat de şansa pe care criza de efectiv de la FCSB i-a oferit-o. Atacantul a marcat şi a reuşit o pasă decisivă în confruntarea cu Dinamo din semifinalele Cupei României.

Cristi Dumitru a fost eroul meciului din Ştefan cel Mare! Atacantul i-a pasat decisiv lui Olaru şi a închis tabela la 3-0 după ce s-a distrat cu fundaşii centrali ai lui Dinamo: Popescu şi Grigore.

Puştiul din atacul FCSB nu va uita niciodată partida de joi seară şi este convins că rezultatul nu mai poate fi întors sub nicio formă în retur.

”Mă bucur că am reușit să marchez, am doar 18 ani, trebuie să continui să muncesc. De mic mi-am dorit să joc într-un derby. Am condus meciul de la un capăt la celălalt, putea fi diferența mult mai mare chiar și pauză. Familiei mele dedic golul, iar tricoul îl voi pune în ramă, să-l păstrez.

Va fi greu pentru Dinamo să revină, va fi o finală deschisă cu Sepsi. Nu știu ce va fi pe viitor, eu am dat tot ce am mai bun pe teren. Colegii de pe bancă mi-au spus că voi reuși să marchez, am avut încredere în mine”, a declarat Cristi Dumitru, la finalul meciului cu Dinamo.

Născut la Buzău, Cristi Dumitru este un produs sută la sută al centrului de copii şi juniori de la FCSB. Atacantul nu a debutat încă în Liga 1, dar a marcat deja în tururile preliminare din UEFA Europa League, cu Milsami Orhei.

În 2018, Dumitru a fost împrumutat la Academica Clinceni, unde a evoluat în 24 de meciuri şi a marcat 2 goluri.

Mihai Stoica îl compară pe atacantul de 1.73 cm cu argentinianul Kun Aguero, vârful lui Manchester City.

