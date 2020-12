Grosjean a fost externat miercuri, iar a doua zi a revenit în paddock. Purtând o gheată ortopedică şi cu mâinile bandajate, pilotul a stat de vorbă cu angajaţii şi conducătorii echipei americane Haas, după care a mers pentru a le mulţumi celor care l-au salvat.

Pilotul francez a scăpat în mod miraculos după ce monopostul său s-a izbit de barierele de protecţie, la o viteză de 220 km/h, iar apoi s-a rupt în două şi a luat foc, duminică, în timpul Marelui Premiu al Bahrainului. Spre norocul său, Grosjean s-a ales doar cu arsuri la mâini şi o entorsă la gleznă.

“His spirit is incredible after what he’s been through.” @KevinMagnussen on his team-mate’s reaction this week 🙌#HaasF1 pic.twitter.com/zA77RYUKCf

