VIDEO | Ei sunt ”așii” din mâneca lui Bergodi! ”Craiova merită campionatul și Cupa!”

Cei mai noi jucători care au ajuns în Bănie au vorbit despre așteptările pe care le au în acest sezon.

Oltenii i-au adus în ultima zi a perioadei de mercato pe Reagy Ofosu (29 de ani) și George Cîmpanu (19 ani), de la FC Botoșani, Ivan Mamut (23 ani), din Croația, și pe Mihai Căpățână (24 de ani), de la FC Voluntari.

Ce au declarat o parte dintre noii jucători ai alb-albaștrilor:

Căptățână: ”Mă bucur foarte mult că am ajuns aici. Visez la acest moment de când am debutat în Liga 1. Am venit cu gânduri mărețe. Îmi doresc să câștigăm campionatul și Cupa.

Merită Craiova acest lucru pentru tot ceea ce se întâmplă și pentru acești suporteri mununați. Băieții m-au primit extraordinari. Antrenamentele sunt foarte bune, cu intensitate.”

Mamut: ”Sunt foarte fericit că am ajuns la acest club care se află pe primul loc în Liga 1. Are o istorie mare și suporteri fanatici. Vreau să ajut echipa să câștige titlul!”

Ofosu: ”Mă bucur să fiu aici. Este un club mare din România, cu istorie. Vreau să câștigăm campionatul. Am fost primit foarte bine de jucători, suporteri. Mă simt bine. E foarte bine când ești primit așa.

Când am venit în România, toată lumea spunea că acest club este minunat și suporterii la fel. Am simțit asta când am jucat cu Botoșani aici. Acum nu putem juca cu fanii alături, dar ei ne vor ajuta mult să luptăm pentru titlu!”

Universitatea Craiova este lider în Liga 1, după ce a reușit șase victorii consecutive și a obținut 18 puncte. În următoarea etapă, oltenii vor juca cu Dinamo, la București.