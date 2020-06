VIDEO | Egal în amicalul Rapid – Astra! Concluziile lui Dan Alexa

Rapid București și Astra Giurgiu au încheiat la egalitate în meciul amical jucat la Giurgiu, scor 2-2.

Pentru Astra au marcat V. Gheorghe (3′) și Fatai (71′), iar pentru Rapid a înscris Drăghiceanu (45′, 51′).

LIVESCORE 🇱🇻 Astra Giurgiu 🆚 FC RAPID #FZR Publicată de FC Rapid 1923 pe Sâmbătă, 6 iunie 2020

La Rapid au intrat la pauză: Drăghia, Iacob, Băjan, Finica, Djuric, Piriz, Alami, Crețu și Dulca.

Astra a început jocul cu toți jucătorii importanți, printre care Alibec, Budescu, Alex Ioniță, Tamaș sau Seto.

“Am obținut un rezultat bun și cred că meritam să câștigăm. Am avut situații la 2-1, am controlat jocul până în minutul 65. Pentru stadiul în care suntem, am arătat bine. Am întâlnit o echipă de play-off. Mai avem o lună de zile, în care vom lucra la probleme. Suntem încrezători, avem jucători buni, care pot să facă diferența în timpul unui meci.

Drăghiceanu este într-un moment bun, îl cunosc foarte bine, dar trebuie să muncească mai mult, pentru că are calități și e păcat să nu profite“, a spus Dan Alexa, antrenorul Rapidului.

#DupaMeci 🎤 Declarația lui Dan Alexa, după remiza cu Astra Giurgiu#RapidTV Publicată de FC Rapid 1923 pe Sâmbătă, 6 iunie 2020

Liga 1 se va relua vineri, după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus. Astra Giurgiu va juca sâmbăta, 13 iunie, pe teren propriu, cu Gaz Metan Mediaş, în etapa a treia a play-off-ului.

Play-off-ul din Liga a 2-a va începe pe 4 iulie. Rapid va porni de pe ultimul loc în clasament, la 6 puncte de liderul UTA Arad.

CITEȘTE ȘI -> FOTO VIDEO | Halep a sărbătorit în avans! Doi ani de la triumful la Roland Garros! “Nu voi uita niciodată”