Ceea ce era oricum doar o chestiune de timp a devenit oficial joi seară! Liverpool a cucerit titlul de campioană aşteptat timp de trei decenii. Urmăritoarea Manchester City a pierdut pe Stamford Bridge cu Chelsea şi a rămas la o distanţă ameţitoare: 23 de puncte în urma lui Liverpool, cu şapte etape înainte de finalul sezonului.

Pe locul al patrulea, ultimul de UEFA Champions League, Chelsea le-a dat o replică puternică “cetăţenilor”. Pulisic a deschis scorul după o cursă solitară pornită din propria jumătate de teren.

După pauză, De Bruyne a restabilit egalitatea cu o lovitură liberă executată magistral.

