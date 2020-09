VIDEO | Două din două pentru Mutu! “Tineretul”, victorie facilă în Malta

În Malta, Dennis Man a deschis scorul rapid (minutul 6) după ce a scăpat singur spre poarta adversă. Lansat de Valentin Mihăilă, atacantul de la FCSB a finalizat elegant după ce şi-a fentat un adversar în interiorul careului.

WHAT A GOAL BY DENNIS MAN FOR ROMANIA U21 😻😻😻 pic.twitter.com/tW0ZJ3HEoX

— 𝙨𝙩𝙚𝙛𝙞²⁸⚗ (@fcbstefi) September 8, 2020