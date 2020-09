VIDEO | Dennis Man a dezvăluit cel mai greu moment din carieră. “Îmi lipsea fotbalul”

Dennis Man a fost convocat la naționala de tineret pentru meciurile cu Finlanda și Malta din preliminariile EURO 2021. Jucătorul de la FCSB a oferit un interviu pentru FRF în care a dezvăluit cel mai greu moment din carieră, dar și cel mai emoționant meci.

Dennis Man (22 de ani) a răspuns la 10 întrebări venite din partea suporterilor echipei naționale.

Pe 4 septembrie, ‘tricolorii’ U21 vor întâlni Finlanda, în deplasare, iar pe 8 septembrie vor evolua în Malta, în preliminariile EURO 2021.

“Am avut atâția antrenori și cred că fiecare dintre ei și-a pus amprenta pe cariera mea. Nu ar fi corect față de ei să dau doar un nume.

Cel mai emoționant meci pentru mine a fost cel de pe Arena Națională, 1-0 cu Lazio (n.a. – victoria reușită de FCSB).

Cel mai greu moment din viața mea a fost când am avut o accidentare la spate, când eram mai mic. M-a ținut 5-6 luni în afara fotbalului, a fost cea mai grea perioadă. Aveam dureri foarte mari. Îmi lipsea fotbalul. A urmat recuperare în fiecare zi, timp de cinci luni. Am avut noroc că am avut familia lângă mine, care m-a susținut pentru a trece peste.

Golul preferat marcat de mine a fost cel din Cupă, deoarece am și câștigat un trofeu. Nu este spectaculos, dar a fost important.

Cred că Spania mi s-ar potrivi cel mai bine, iar sistemul de joc preferat este 4-3-3“, a spus Dennis Man.

Naționala de tineret a făcut primul antrenament la Turku, în Finlanda.