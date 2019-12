CFR Cluj a încheiat anul pe primul loc în Liga 1, după victoria cu 4-0 de la Voluntari. Ciprian Deac a reușit un gol superb, un lob de la 14 metri, și l-a lăudat pe antrenorul Dan Petrescu pentru evoluțiile echipei din acest sezon.

În etapa a 22-a din Liga 1, Susic (5′), Culio (14′ – penalty), Deac (37′) și Camora (90+2′) au înscris pentru CFR Cluj la Voluntari.

„Nu ne-am uitat la clasament, am intrat din primul minut montaţi, am reuşit să marcăm repede și să ne facem meciul uşor. Dan Petrescu pregăteşte foarte bine meciurile, nu ne permite să fim relaxaţi, în asemenea meciuri se vede maturitatea, să tratăm meciurile serios, ca să evităm orice surprize.

Am dat multe goluri, nu am primit şi am reuşit să încheiem un an bun, poate cel mai bun sezon de când sunt eu la CFR Cluj. Chiar înaintea meciului îi spusesem lui Vinicius să mi-o dea acolo, mă bucur că ne-a ieşit, că am marcat. I-am făcut un cadou lui Dan Petrescu în avans, mâine e ziua lui, ne-am dorit foarte mult să câştigăm, să-i oferim o victorie de ziua lui„, a spus Ciprian Deac.

Clasamentul Ligii 1