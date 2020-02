Românca a debutat în turneul din Emirate împotriva tunisiencei pe care a învins-o în trei seturi după un duel dramatic.

Halep a pierdut primul set fără drept de apel, apoi s-a impus într-o manieră categorică în cel de-al doilea. În actul decisiv, românca a condus și cu 4-1, dar tunisianca nu s-a lăsat și a dus meciul până în tie-break unde a beneficiat și de o șansa să închidă partida. Halep a avut însă nervii tari, a profitat și de greșelile adversarei și a ajuns în sferturile de finală ale turneului din Golf.

Înregistrarea meciului este aici

SET 3

7-6: Tiebreak incredibil! Simona a condus cu 6-3, adversar sa a revenit, a avut chiar și o minge de meci, dar până la urmă Halep a avut câștiga de cauză, 9-7

The crowd goes crazy for the No.1 seed 🗣️ @Simona_Halep outlasts Jabeur, 1-6, 6-2, 7-6(7), at the @DDFTennis. pic.twitter.com/tuLWjqbNOV — WTA (@WTA) February 19, 2020

6-6: Fantanstic! Simona reușește un game alb pe serviciul adversarei și împinge disputa în tie-break

5-6: Break reușit de Jabeur după ce Simona trimite de două ori în fileu, iar tunisianca va servi pentru meci

5-5: Suspansul se menține după ce Jabeur reușește să închidă un game în care Simona a ratat ocazia de a avea o minge de meci

5-4: Simona nu se intimidează și își valorifică șansa de a câștiga meciul pe serviciul rivalei sale la un loc în sferturi

4-4: Suporterii tunisieni exultă în tribune după ce favorita lor reușește o revenire extraordinară

4-3: Incredibil! Game alb câștigat de Jabeur pe serviciul Simonei

4-2: Jabeur se agață de șansele ei și câștigă un game care o ține aproape de adversara sa

4-1: Simona reface avantajul de trei gameuri după ce își valorifică serviciul

3-1: Tunisianca câștigă primul game după 4 la rând bifate în dreptul lui Halep

3-0: Halep o mitraliază pe Jabeur care nu mai face față ritmului impus de favorita principală a turneului

2-0: Break reușit de româncă în fața unei adversare tot mai descurajate

1-0: Halep câștigă fără probleme primul game al setului trei

SET 2

6-2: Simona încheie setul secund în 35 de minute

5-2: Jabeuer are o tresărire de orgoliu și amână verdictul în setul secund

5-1: Scenariul din primul set se repetă în sens invers și Simona este neoprit în încercarea de a egala situația la seturi

4-1: Halep salvează o șansă de break a lui Jabeur și apoi câștigă gameul cu numărul șase din acest set

3-1: Tunisianca oprește seria de gameuri câștigătoare ale lui Halep

3-0: Fața meciului se schimbă radical, iar acum numărul doi mondial este mare favorită să se impună în acest set

2-0: Avem o altă Halep în actul secund al partidei de la Dubai, primul break în meci, retur fantastic al româncei în acest game

1-0: Început de set secund cu Halep mai activă, game câștigat lejer de Simona pe propriul serviciu

https://twitter.com/WTA/status/1230166647085752320

SET 1

1-6: Jabeur se impune după un prim set care a durat doar 26 de minute

1-5: Simona este de nerecunsocut și adversara ei profită de orice greașeală a româncei. Misiune dificilă pentru Halep de mai rămâne în set

1-4: Tunisianca nu greșește pe propriul serviciu și distanța se mărește

1-3: Adversara Simonei reușește primul break în meci și ia un avantaj important pentru câștigarea setului

1-2: Jabeur, sfertfinalistă la Australian Open, își câștigă din nou serviciul la fel de greu ca și Simona

1-1: Halep egalează situația pe tabelă după un game în care a avut mari emoții, deși a condus cu 40-0

0-1: Deși câștigă primul punct în meci, Halep pierde gameul inaugural al întâlnirii

A început confruntarea din optimile de finală. Serevește tunisianca Jabeur

Partida este considerată capul de afiș al zilei în competiția de categoria Premier care oferă premii totale în valoare de 2,9 milioane de dolari. Halep este principala favorită a turneului de la Dubai (Emiratele Arabe Unite) și a beneficiat de un prim tur liber.

Numărul doi mondial a câștigat turneul de la Dubai în 2015, iar anul trecut a ajuns până în faza sferturilor de finală, fiind eliminată de către Belinda Bencic, care a cucerit trofeul.

