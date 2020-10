VIDEO | Dan Petrescu e în sfârșit optimist! “Avem șanse să ne calificăm în primăvara europeană”

Meciurile din grupe se vor disputa în perioada 22 octombrie – 10 decembrie (etapa 1 – 22 octombrie, etapa 2 – 29 octombrie, etapa 3 – 5 noiembrie, etapa 4 – 26 noiembrie, etapa 5 – 3 decembrie, etapa 6 – 10 decembrie).

“Nu pot să promit nimic, dar grupa pare mai accesibilă decât cea de anul trecut. Dar dacă suntem mulțumiți de grupă și apoi nu facem puncte, degeaba suntem mulțumiți. E clar că Roma este favorită în această grupă. Apoi vine Young Boys Berna, care are un lot cotat la 60 și ceva de milioane de euro și care ajunge de obicei în grupele Champions League.

Avem un avantaj față de ȚSKA Sofia, avem mai multă experiență în această competiție. Dacă anul trecut nu mă gândeam la calificare, acum o spun sincer că mă gândesc serios să ne calificăm mai departe. Anul trecut, am jucat de la egal la egal cu Sevilla, care a câștigat competiția. Anul acesta, nu am pierdut cu Dinamo Zagreb, mă gândesc că avem șansele noastre să ne calificăm în primăvara europeană.

Nu-mi doream Celtic, Slavia Praga, Dinamo Zagreb, Maccabi. Roma e o echipă bună, dar aș fi preferat să merg la Londra, mi-e dor de Londra. Preferam Arsenal sau Tottenham. Dar dacă aș spune că e o grupă foarte grea sau imposibilă, n-aș fi corect. Trebuie să încercăm să ne calificăm!“, a spus Dan Petrescu la conferința de presă.

