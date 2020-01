Fiul „Regelui” a fost așteptat pe aeroport de un reprezentant al clubului. Mai mulți fotografi s-au îngrădmădit să obțină o primă poză cu fotbalistul de 21 de ani în calitate de jucător al celor de la Rangers.

TRANSFER NEWS

Romanian midfielder Ianis Hagi has arrived in Scotland ahead of a loan move to @RangersFC from @KRCGenkofficial

More transfer news on @SkySportsNews and https://t.co/765QgBcmRi pic.twitter.com/hj641qXZYc

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) January 30, 2020