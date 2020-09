VIDEO | Cristiano Ronaldo, meciul şi recordul. Dublă salvatoare la Roma

Cristiano Ronaldo a marcat al treilea său gol al sezonului în Serie A şi a ajuns la 450 de goluri marcate în campionatele de top ale Europei (Anglia, Spania şi Italia).

La Roma, Juventus a fost condusă de două ori, însă Cristiano Ronaldo a restabilit egalitatea de fiecare dată. Mai întâi dintr-un penalty obţinut tot de el, în finalul primei reprize.

Cristiano Ronaldo's goal vs As Roma. Second league goal of the season pic.twitter.com/LvbKULEPVh

În repriza a doua, Roma a condus cu 2-1, iar Juventus a rămas în inferioritate numerică după eliminarea stupidă a lui Rabiot (al doilea cartonaş galben pentru un fault la mijlocul terenului). Nicio problemă pentru Ronaldo. Portughezul şi-a pus capul la contribuţie şi a transformat în gol centrarea de manual a lui Danilo.

Just give ball he will convert to goal…

That is CRISTIANO RONALDO..

Two goals so far against As Roma..

Very good move by Maestro #RomaJuve #CR7 pic.twitter.com/JnKk1Xzg4x

— JUVENTUS FC (@chenhoo22) September 27, 2020