VIDEO | Craiova și-a prezentat oficial noul antrenor! Marinos Ouzounidis anunță: “Trebuie să producem mai multe goluri!”

Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a luat decizia finală în privința noului antrenor al echipei sale, iar grecul Marinos Ouzounidis este alesul său la cârma “juveților”!

După ce l-a demis săptămâna trecută pe antrenorul principal al echipei, Corneliu Papură, din cauza rezultatelor modeste ale formației sale, Mihai Rotaru l-a ales pe tehnicianul elen, Marinos Ouzounidis, care a și fost prezentat oficial la echipă în cursul zilei de astăzi.

Antrenorul în vârstă de 52 de ani a mărturisit că a urmărit foarte multe meciuri ale actualei sale formații și a dezvăluit ceea ce le va cere elevilor săi încă de la primele întâlniri. Ouzounidis este de părere că echipa sa trebuie să se concentreze mai mult, să lucreze la atitudine și să își îmbunătățească faza ofensivă.

“E foarte important faptul că echipa a câştigat meciul de ieri (n.r. 1-0 cu Dinamo). A trecut destul timp de când echipa nu mai castigase un meci şi, din punct de vedere pshilogic face bine, mai ales de rivalitatea dintre cele două echipe. Am văzut echipa în multe meciuri de când am început discuţiile. Ceea ce vreau să vă răspund dacă avem mult de lucru… fiecare antrenor are modalităţile proprii. Ideile sale proprii. Fie că vorbim de apărare sau atac. Dar cred că ar fi o greşeală dacă din prima zi să schimb totul. Mai ales în perioada asta aglomerată.

În mod sigur am să încerc să transmit anumite lucruri noi echipei , dar nu pot să trec la schimbări majore de la început, pentru că aş creea mai multe probleme. Ceea ce consider eu că e e important e să le transmit anumite principii, pe care eu le consider foarte importante. Şi, atât timp cât avem jucători internaţionali, dar şi tineri talentaţi, nu o să fie greu să lucrăm bine. Nu vreau să credeţi că din prima zi voi schimba totul. Ceea ce o să fac, o să iau măsuri corective, dar nu vreau să le interepretaţi ca şi greşeli ale antrenorilor precedenţi. Clar, schimbări vor exista, voi incerca să îmbunătăţesc jocul, voi interveni în anumite puncte, ei sunt jucători experimentaţi, ştiu ce au de făcut!

Înainte de orice, mă consider un antrenor echilibrat. Însa când ai de-a face cu o echipă care ţinteşte la titlu trebuie să te concentrezi mai mult pe partea ofensivă. Trebuie să producem mai multe goluri, asta este concluzia mea!” a spus Marinos Ouzounidis la prezentarea oficială.