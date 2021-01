Finanțatorul Astrei, Ioan Niculae, spune că l-a convins pe Constantin Budescu să rămână la echipa din Giurgiu. Mijlocașul primise o ofertă din partea lui Gigi Becali.

Constantin Budescu a intrat în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu orice echipă. Clauza sa de reziliere a contractului este de 900.000 de euro.

Ioan Niculae a anunțat că mijlocașul Constantin Budescu a acceptat să rămână la Astra şi nu va mai pleca la FCSB.

Potrivit celor de la ProSport, patronul celor de la Astra Giurgiu a afirmat următoarele:

“Am fost acum câteva zile la un antrenament şi am vorbit cu Budescu. I-am propus un contract pe un an şi jumătate sau pe doi ani, dar până la urmă îl facem pe cât vrea el. Mi-a spus că dacă îi dau banii în două părţi acceptă propunerea mea.

Nu mă interesează ce a spus Gigi Becali, că îl vrea şi el liber de contract. Eu nu mă apuc să comentez ceea ce spune Gigi. Eu vă spun doar ceea ce mă priveşte pe mine. Eu sunt bucuros că Budi mi-a spus că acceptă să continue la Astra, iar acum urmează să facem actele. Aştept să facem actele.

I-am mai spus că îl las să plece la orice oră îmi vine cu o ofertă avantajoasă pentru el. Vreau să vă mai spun că după ce Budi se va lăsa de fotbal eu îl aştept în conducerea clubului. Este un băiat care mă poate ajuta la Astra şi după ce termină cu cariera de jucător“, a declarat Ioan Niculae, pentru ProSport.

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, anunțase că Budescu și-ar fi dat acordul să revină la roș-albaștri. Budescu a mai evoluat la FCSB, între 2017 și 2018. În actualul sezon, Budescu a reușit 6 goluri și 7 assisturi, în 11 meciuri disputate.

2.000.000 de euro este cota de transfer a lui Constantin Budescu, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Mijlocașul de 31 de ani a bifat 12 apariții în actualul sezon, reușind să marcheze 6 goluri și să le ofere colegilor săi 7 pase decisive.