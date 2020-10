VIDEO | Confesiunile Cristinei Laslo, suspendată pentru dopaj. “M-am simțit singură în cea mai neagră perioadă din carieră”

Handbalista Cristina Laslo (24 de ani) a revenit la echipa națională, după suspendarea primită în noiembrie 2019 în cazul de dopaj în care a fost implicată alături de colegele de atunci, de la Corona Brașov. Într-un interviu emoționant, Cristina Laslo a povestit că s-a simțit singură în cel mai greu moment al carierei.

Emoțiile au copleșit-o pe Cristina Laslo când s-a alăturat din nou primei reprezentative a României. Handbalista a stat departe de handbal peste opt luni, parte a pedepsei de 15 luni, diminuată ulterior de Agenția Națională Antidoping.

După rezilierea contractului cu Corona Brașov, ‘centrul’ Cristina Laslo a semnat cu Minaur Baia Mare.

“Parcă am așteptat o viață să se termine acest episod negru din viața mea. A fost cea mai grea perioadă din carieră. M-am simțit singură și goală pe dinăuntru…nu mai aveam alături colege, antrenori, staff, suporteri…lumea din jur nu mai vorbea de handbal în preajma mea. N-a fost ușor să accept faptul că trebuie să stau departe de handbal” – Cristina Laslo

Timpul petrecut departe de sport a însemnat, povestește Cristina, timp prețios alături de familie.

“Am mers în vacanțe înainte de pandemia de Coronavirus, am petrecut momente alături de familie. Am stat acasă, la Cluj, și am făcut tot ceea ce nu pot face cât timp sunt angrenată într-un grup și ocupată cu handbalul” – Cristina Laslo

Are fratele geamăn tatuat pe picior

Handbalista în vârstă de 24 de ani este o împătimită a desenelor pe corp. Dintre toate, cel de pe picior îi este cel mai aproape de suflet, pentru că-l întruchipează pe fratele ei geamăn, mai mic cu 45 de minute.

“Povestea tatuajului de pe picior este legată de fratele meu pe care l-am convins să-și facă un singur tatuaj. Este replica unei poze cu noi de când eram mici, tăiată în două. El apare pe piciorul meu drept, eu pe piciorul lui” – Cristina Laslo

Vrea titlul cu Baia Mare

Cristina Laslo a venit la Baia Mare cu gânduri și ambiții mari: să se lupte cu CSM București și Vâlcea pentru campionat.

“Mă simt bine la Baia Mare, m-au primit foarte bine, avem o echipă cu sportive de calitate și cu personalitate. Îmi doresc să ne batem la titlu în acest sezon“, a spus componenta echipei naționale a României.