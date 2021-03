VIDEO | Legendele din trecut care puteau ajuta naționala din prezent! Cine erau preferații lui Cicâldău

România debutează în această săptămână în campania de calificare pentru CM 2022, iar jucătorii din lotul naționalei s-au reunit în cantonament.

Unul dintre ei, Alexandru Cicâldău (23 ani), a oferit recent un interviu-fulger realizat de cei de la FRF, în care suporterii naționalei i-au transmis mai multe întrebări mijlocașului de la Craiova înainte de startul preliminariilor.

Internaționalul român a răspuns sincer la seria de zece întrebări primite din partea fanilor. Acesta și-a început discursul, pentru FRF.tv astfel: “Plăcerea m-a făcut să aleg fotbalul, băteam mingea în curte de când eram mic, apoi am mers la o echipă de club și am continuat. Eu am fost cel care le-a spus parinților că vreau să merg acolo, apoi am fost susținut de ei”.

Cea mai interesantă întrebare a venit din partea unui suporter nostalgic care l-a provocat pe mijlocașul central să spună trei mari fotbaliști din trecut care ar fi putut să ajute naționala României la calificările pentru CM 2022. Răspunsul a venit repede: “Hagi, Balaci și Popescu”.

Totodată, întrebat fiind de suporterii curioși, Cicâldău a replicat că ”primul titlu de juniori cu Viitorul” este cea mai frumoasă amintire din perioada junioratului, că cea mai frumoasă atmosferă din tribune la un meci în care el a jucat este ”Craiova – Dinamo pe ”Ion Oblemeco” sau că primul gol pe care îl va înscrie la națională îl va dedica ”familiei”.

Alex Cicâldău a strâns 10 selecții la naționala României. Contractul său actual cu Craiova expiră în iunie 2022.