VIDEO | Cea mai scurtă conferinţă! “Jose, ne auzi? Nu!”

Amuzant atunci când lucrurile merg bine, Mourinho se transformă total atunci când este atacat sau nu obţine rezultatele pe care şi le-ar dori. La Bournemouth, portughezul a evitat dialogul cu jurnaliştii. Mourinho a profitat de problemele tehnice pe care aplicaţia folosită ca suport le-a pus la începutul conferinţei.

Problemele de sunet se remediaseră evident, însă dialogul dintre Mourinho şi un jurnalist britanic a fost unul halucinant.

🇵🇹 Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho’s post-match press conference for Spurs was cancelled due to Zoom audio issues 😤

🤔 @AlasdairGold: ‘Hello Jose, can you hear me?’

🇵🇹 Jose Mourinho: ‘No.’ 🤣

😳 Savage!

🎥 [@HaytersTV]#THFC #COYS #BOUTOTpic.twitter.com/IWcpEX1Hdq

