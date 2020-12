VIDEO | Ce stare au handbalistele României înainte de meciurile din grupa principală de la European

Naţionala de handbal a României s-a calificat în fazele superioare de la Campionatul European din Danemarca, chiar dacă a pierdut ultimul meci.

Jucătoarele naţionalei au fost şi ele lovite de noul coronavirus, dar şi-au revenit şi abordează meciurile viitoare acum cu alt moral.

Handbalistele Laura Popa, Andreea Popa și Lorena Ostase spun că abia aşteaptă meciurile din această nouă fază a competiţiei. Româncele au vorbit şi despre primele trei meciuri disputate de naţională la acest turneu.

Interul dreapta, Laura Popa, spune că meciurile i s-au părut foarte dificile până acum. Jucătoarea mai spune că nu are nicio problemă în a juca şi pe postul de extremă, unde a fost folosită după infectarea Laurei Moisă.

,,Meciurile mi s-au părut foarte grele. Am început greu la fiecare meci, mai puțin cu Norvegia. A trebuit să ne închegăm mai mult ca echipă. Dar a fost foarte dificil. Am primit vestea că voi juca extremă dreapta cu cea mai mare plăcere.

Nu am niciun fel de problemă să joc în extremă. Mă redescopăr pe mine. Mă bucur că reușesc să dau goluri și din extremă. Nu știu ce să zic despre treaba asta. Normal că mă simt mai bine în inter dreapta.”, a explicat Laura Popa.

Aceasta mai spune că atmosfera din lot s-a îmbunătăţit după ce şi-a revenit şi Denisa Dedu, infectată şi ea cu noul virus.

,,Ne-am mai liniștit când s-a întors și Denisa. Am fost mult mai fericite și la antrenamente. În momentul de față sperăm să nu mai avem probleme cu virusul.

Iar în zilele de carantină, fiecare am stat în cameră. Greu te acomodezi cu lucrurile acestea. Eu am sperat să plecăm mai multe puncte, dar asta este. Am mare încredere în noi și sperăm să creștem de la meci la meci.”, a mai completat jucătorea.

Andreea Popa, debutanta de la acest turneu, spune că i s-a îndeplinit un vis când a văzut în faţa ei jucătoare precum Stine Oftedal și Katrine Lunde. Aceasta a dezvăluit şi ce sfaturi a primit de la mama sa înaintea acestui turneu.

,,Pentru mine este o mare bucurie că am ajuns să fac această deplasare. Pentru mine, ca jucătoare tânără este o bucurie să văd jucătoare uriașe pe Stine Oftedal, pe Katrine Lunde. Sunt fericită că am ocazia să trăiesc acestea. Nu mă așteptam să fiu atât de relaxată în jurul fetelor. M-au încurajat la fiecare meci. Fiecare mi-au spus să mă bucur de ceea ce se întâmplă. Mama mi-a spus foarte multe și a spus să mă bucur de tot ce mi se întâmplă. Să fiu eu puternică psihic, să fiu curajoasă. Modelul meu este Andrea Lekic. Îmi pare rău că s-a accidentat.

Am prins încredere și nu mă așteptam să joc atât. Simt că pot să cresc. Fiecare minut contează pentru mine. Îmi poată îmbunătăți stilul de joc. Se simt emoțiile din teren. Este ceva de nedescris. Probabil este un avantaj al echipei noastre că sunt atât de tânără și nu orice antrenor ia asta ca o amenințare. Sper ca în meciurile viitoare să prind mult mai mult curaj.”, a mai declarat handbalista.

Lorena Ostase a vorbit şi ea despre parcursul României la acest turneu, dar şi despre evoluţiile ei în acelaşi timp. Aceasta este una dintre surprizele turneului, unde marcat în medie câte 5 goluri pe meci.

,,Mă simt bine și echipa se simte bine. Mă bucur că aportul meu la echipă este unul foarte bun. Nu cred că este vorba despre așteptare. Sper ca echipa să joace bine. Îmi doresc să joc. La CSM Slatina joc, acum mă concentrez asupra turneului. De la meci la meci am crescut. Am început timorate. Diferența de scor a fost prea mare. Au fost greșeli tehnice.

Din fericire avem câteva zile libere în care să ne revenim. Norvegia joacă foarte bine. Este una dintre favorite. Postul de pivot este unul mai dificil, ideea este să te simți foarte bine cu colegele tale. Se creează o relație pe care să o facem bine la meciuri. Laura Moisă și Crina Pintea ne încurajează la fiecare meci.”, a mai completat Ostase.

Pentru România urmează meciul de joi din grupa principală în compania unei echipe din grupa C, în funcţie de cum se clasează Croația, Serbia, Ungaria sau Olanda.