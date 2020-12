VIDEO | Burcea e sincer după EURO de coșmar: ”Sunt unicul responsabil!”

Bogdan Burcea, selecționerul naționalei de handbal feminin, a vorbit despre parcursul dezastruos al României de la EURO.

Jucătoarele antrenate de Burcea au încheiat turneul din Danemarca cu o singură victorie obţinută. România a terminat ultima în clasamentul grupei principale, cu 0 puncte.

Bogdan Burcea a făcut o analiză la “rece” după parcursul rușinos de la EURO. Selecționerul a vorbit chiar și despre demisia sa.

“Am avut programate şase partide de pregătire, nu am putut să susţinem nici una. Problema cea mai mare a fost că foarte multe fete, 14 la număr, chiar înainte de convocare, au stat două săptămâni. A fost dificil din toate punctele de vedere, un campionat atipic, cu o echipă nepregătită.

Este istorie, pentru noi important a fost. Ca obiectiv, cel mai bun mijloc de a pregăti turneul preolimpic. Eu zic că din acest punct de vedere, echipa a avut câştig. Acesta a fost nivelul pe care am putut să îl obţine, cu toate neajunsurile pe care le-am avut.

Cu puţin noroc în prima partidă, să fi trecut peste Germania, poate deznodământul era altfel. Însă asta este situaţia. Mă bucur că multe fete, cred eu, indiferent cine va fi la naţională, vor fi convocate. Au avut minute foarte multe de joc. Acesta ar putea fi singurul punct pozitiv pe care îl putem extrage din acest campionat.

Sunt unicul responsabil, fiind antrenor principal. Îmi asum acest rezultat, nu este ceea ce mi-am dorit, clar. Probabil prezenţa Crinei Pintea, a Laurei Moisă, ne-ar fi adus un plus la acest european, însă istoria este scrisă, nu avem ce face, privim spre viitor.

Vom vedea care vor fi deciziile. Nu am de unde să îmi dau demisia, pentru că pe 30 îmi expiră contractul.

Va avea loc un consiliu de administraţie zilele viitoare, după care o comisie tehnică, în 11-12 ianuarie, după care vom vedea ce vom decide, atât noi, vorbesc de mine şi de Robert, cât şi comisia tehnică.

A fost un an fără meciuri, fără competiţie, cu probleme de sănătate. Nu consider că a fost un an în care atât eu, cât şi echipa, putem fi evaluaţi corect.” – Bogdan Burcea, selecționerul echipei naționale de handbal feminin.