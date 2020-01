Americanca Serena Williams (locul 9 WTA) a fost învinsă de către chinezoaica Qiang Wang (29 WTA), scor 6-4, 6-7 (2), 7-5, în turul 3 la Australian Open. Serena n-a mai părăsit competiția de la Melbourne în această fază din 2006.

Qiang Wang și-a luat revanșa pentru eșecul zdrobitor de la US Open, de acum aproximativ cinci luni. Serena Williams câștiga cu 6-1, 6-0, în sferturile de finală.

Americanca în vârstă de 38 de ani nu a mai fost inspirată la Melbourne. Serena a comis 56 de erori neforțate și i-a oferit 12 șanse de break adversarei.

Partida a durat două ore și 43 de minute. În setul decisiv, fiecare dintre jucătoare și-a făcut serviciul până la 6-5.

„Credeam că pot să câștig meciul, după ce am luat setul doi. Sincer, eram optimistă, nu m-am așteptat să pierd astăzi. Nu m-am gândit prea mult la meciul de la US Open, știu că fiecare meci e diferit. Dar ea a jucat diferit astăzi. Eu am făcut multe erori neforțate, mult prea multe pentru o jucătoare profesionistă.

Nu mă gândesc neapărat să mai câștig turnee de Mare Șlem, ci la faptul de a juca un tenis de calitate. Iar astăzi nu s-a întâmplat acest lucru. Asta mă dezamăgește cel mai mult… sunt mai bună de atât. Nici nu m-am gândit că s-ar putea să fie ultima mea prezență la Australian Open… nu se pune problema deocamdată„, a spus Serena Williams la finalul partidei.

Serena Williams a câștigat Australian Open de șapte ori de-a lungul carierei. Americanca rămâne deocamdată cu 23 de titluri de Mare Șlem în palmares.