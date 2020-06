Update 20.48: Pauză în Gruia! FCSB stă mai bine la capitolul șuturi pe spațiul porții, în raport cu CFR, 4-1, însă este o palidă consolare. Campioana României conduce la pauză cu 1-0.

Update 20.40: FCSB caută golul de 1-1, însă nu reușește să fructifice nicio ocazie! Florinel Coman și Dennis Man au creat cele mai multe ocazii pentru vicecampioana României.

Update 20.24: AUTOGOL! Ovidiu Popescu încearcă să respingă balonul trimis de Djokovic pe spațiul porții, însă mingea ajunge în propria sa poartă. CFR Cluj – FCSB, 1-0.

Update 20.15: Primele 15 minute, mai intense ca niciodată! Până în acest moment, FCSB și-a trecut în cont o ocazie uriașă, însă nu a reușit să o transforme în gol. Posesia este de 50% – 50%.

Un aspect foarte important este faptul că la boxele stadionului din Gruia se aude atmosfera creată de fani la meciul cu Sevilla din șaisprezecimile Europa League.

Update 20.00: A început meciul!

Update 19.00: Echipele de start pentru meciul din această seară

CFR Cluj: Arlauskis – Susic, Vinicius, Andrei Burcă, Camora – Itu, Bordeianu, Djokovic – Deac, Omrani, Costache

FCSB: Andrei Vlad – Crețu, Planic, Nedelcu, Ovidiu Popescu – Oaidă, Filip, Darius Olaru – Dennis Man, Florin Tănase, Florinel Coman

—————————————————————————————————–

CFR Cluj – FCSB este capul de afiș al etapei a treia din play-off!

Campioană în ultimele două sezoane, formația din Gruia are un avans de 4 puncte în fruntea play-off-ului, după două runde.

FCSB este obligată să câștige confruntarea cu CFR Cluj dacă dorește să se mai lupte la titlu în acest sezon, însă statistica nu este de partea echipei pregătite de Vintilă și putem spune chiar că nici forma de moment nu-i ajută pe fotbaliștii roș-albaștri.

Ultimele zece întâlniri dintre cele două echipe au avut următorul deznodământ: șapte s-au terminat la egalitate, două cu victoria CFR-ului și una cu triumful FCSB-ului.

În ultima întâlnire dintre cele două formații, CFR s-a impus la limită, scor 1-0. Vinicius a marcat golul echipei pregătite de Dan Petrescu.

Vintilă așteaptă cu nerăbdare derby-ul cu CFR!

Chiar dacă FCSB a pierdut în meciurile amicale cu Voluntari și Academica Clinceni, Bogdan Argeș Vintilă anunță că elevii săi au poftă de fotbal și sunt pregătiți pentru derby-ul cu CFR Cluj.

”Sunt nerăbdător să înceapă campionatul. Această pauză ne-a pus într-o situație în care trebuie să ne descurcăm și să improvizăm anumite situații de pregătire. Singurul minus pe care l-am avut în această perioadă a fost că n-am avut mai multe meciuri amicale.

Eu am observat că jucătorii au venit cu o poftă incredibilă de a juca fotbal. Am avut și o perioadă de pregătire fizică. Consider că în acest moment jucătorii sunt pregătiți din punct de vedere mental, iar din punct de vedere fizic vom vedea la ora jocului. Suntem într-un moment bun.” a declarat Bogdan Argeș Vintilă la conferința de presă a meciului cu CFR Cluj.

Jucătorii campioanei României, motivați la maxim

Oficialii din conducere vor să se asigure că jucătorii sunt mai motivați ca niciodată înaintea partidei de foc cu FCSB, astfel că au luat o decizie importantă înaintea derby-ului cu roș-albaștrii: jucătorii au fost anunțați că le-au fost virate salariile pe luna martie.

Motivul din spatele decizie este liniștea de care echipa are nevoie în cursa pentru al treilea titlu consecutiv, dar și faptul că ”feroviarii” aveau posibilitatea să depună memorii pentru a deveni liberi de contract dacă nu își primeau banii.

Rezultatele din partidele amicale îi dau bătăi de cap lui Becali

FCSB a pierdut partidele de pregătire cu Voluntari, scor 0-2, și Academica Clinceni, scor 2-3, iar patronul FCSB este îngândurat.

”Nu am mai mult încredere înainte de meci, mai ales după amicalele alea. Eu credeam că trebuie să fim mai puternici față de acum câteva luni. Amicalele nu mă încurajează pentru că nu aveam voie să facem ce am făcut în amicale.” a spus Becali la ProX.