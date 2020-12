VIDEO BLOG | Eșecul nu e o opțiune la EURO! România – Norvegia, de la ora 21:30

România joacă astăzi în ultimul meci din faza grupelor de la Campionatul European de handbal feminin.

În urma succesului cu Polonia, România s-a calificat în faza grupelor principale de la EURO, unde vor intra fără niciun punct dacă nu vor beneficia de un rezultat favorabil în meciul cu Norvegia.

Meciul dintre România şi Norvegia se joacă astăzi, 7 decembrie, de la ora 21:30.

În cele două meciuri disputate până acum, ”tricolorele” au pierdut cu Germania, scor 19-22, și au câștigat cu Polonia, scor 28-24, la capătul unui meci în care au reușit o revenire de zile mari.

În meciul precedent, Norvegia a câştigat meciul cu Germania, scor 42-23.

Cristina Neagu și Anca Polocoşer, optimiste!

Cristina Neagu a analizat care sunt şansele României în meciul cu Norvegia de la Campionatul European.

INFO: România a câştigat meciul precedent, cu Polonia, scor 28-24, iar Cristina Neagu a stabilit recordul de viteză al unei aruncări la turneul final.

Neagu a vorbit despre meciul contra nordicelor. Handbalista spune că meciul contra Norvegiei va fi unul foarte greu, deoarece au cea mai în formă echipă de la turneul final.

”În primul rând, mă bucur foarte tare că am câștigat ieri. Era un meci crucial pentru grupele principale. Pe lângă meciul împotriva Norvegiei, vom mai avea trei meciuri. Jocul nostru nu este chiar cel mai bun. Mă bucur că ieri în repriza secundă am reușit să câștigăm meciul pe final.

Pentru mine a fost o perioadă foarte grea. După ce am contractat virusul, am forțat revenirea. Am avut probleme musculare, probleme la genunchi. În 2 luni am avut șase antrenamente. Am zis-o după ultimul meci din Liga Campionilor. Mă simt destul de rău fizic. O să ajut echipa cât pot.

Va fi greu de tot împotriva Norvegiei. Din ce am văzut, Norvegia este cea mai în formă. Poate ați văzut și voi meciul împotriva Germaniei. Noi nu mai suntem echipa de acum doi ani. Ele sunt într-o formă foarte bună. Ce putem face noi, să ne repliem foarte bine. Este o perioadă foarte grea, mai ales că noi am avut această situație cu Laura. Ne-a ținut două zile în camera, primeam mâncarea la ușă.

Pe lângă asta, nu putem să părăsim hotelul. Asta este bula. Bula e hotelul. În condițiile date mă bucur că putem juca handbal. Asta e cel mai important. Nu este doar cazul nostru. Încercăm să rămânem sănătoase. Se complică situația și la alte echipe. Eu am spus că echipa noastră nu trebuie să se bazeze doar pe mine. Știu că în ultimii 10 ani am tras echipa după mine. Nu mai am 20 de ani și trebuie să conștientizez acest lucru. Echipa nu poate sta într-o singură jucătoare.” a declarat Neagu.

Cea mai bună handbalistă din România le-a răspuns şi celor care nu au avut cele mai frumoase cuvinte la adresa naţionalei. Elevele lui Burcea au fost puse la colţ după meciul de debut pierdut cu Germania, scor 19-22.

”Eu sper ca fetele să nu citească aceste comentarii în această perioadă. La noi așa este de fiecare data. Când jucăm prost și pierdem suntem criticate, când câștigăm suntem cele mai bune, fetele de aur. Noi trebuie să ne concentrăm la ceea ce avem de făcut. Nimeni nu știe ce se întâmplă cu noi, nimeni nu știe cât de greu a fost. Oamenii ne văd la televizor. Ei nu știu dacă avem probleme de sănătate. Tragem de noi până la sacrificiu.

La noi e chestia aia: facem din victorie nuntă și din înfrângere înmormântare. Cred că nicio jucătoare nu poate să joace 60 de minute la fiecare meci. Mă resimt din punct de vedere fizic. N-am avut o pregătire bună înainte de Euro, dar aceste lucruri le discut cu antrenorii și încerc să iau cea mai bună decizie. Important este să fiu sănătoasă.”, a mai spus Neagu.

Jucătoarea Anca Polocoşer a vorbit şi ea despre victoria cu Polonia, dar şi ce aşteptări are de la partida cu Norvegia.

”În primul rând, eu nu aveam atât de mari emoții pentru că vom avea un rezultat negativ. Trebuia să demonstrăm și atâta tot. Nu pot să spun că ne sperie. Norvegia joacă același joc de mult timp.

Trebuie să anihilăm atacurile lor foarte rapide. Până la grupele principale mai avem un joc. Suntem mai fericite pentru că am reușit să obținem victoria. Este foarte important pentru o jucătoare tânără să demonstrăm. Lipsa jocurilor de pregătire se vede. Lipsesc jucătoare, nu se știe cine o să joace mâine, cine nu. Virusul ne dă bătăi de cap.” a declarat Polocoşer.