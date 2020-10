Echipele de start pentru meciul din această seară sunt următoarele:

ECHIPA DE STARTDinamo București vs Universitatea Craiova (Liga 1, etapa a șaptea, ora 21:30, Arena… Publicată de FC DINAMO BUCURESTI pe Duminică, 18 octombrie 2020

✌ Așa arată echipa noastră de start în această seară.#SustineStiinta #AsaELaCraiova #CampioniLaSuporteri Publicată de Universitatea Craiova pe Duminică, 18 octombrie 2020

————————————————————————————-

Astăzi, de la ora 21:30, Dinamo și Universitatea Craiova se întâlnesc în derby-ul etapei!

Oltenii și roș-albii se vor întâlni pe Arena Națională în capul de afiș al Ligii 1. ”Juveții” sunt lideri, cu 6 victorii din 6, în timp ce ”câinii” au un singur succes.

În ultimele partide, Craiova a învins-o pe Poli Iași cu 1-0, iar Dinamo a pierdut derby-ul cu FCSB, scor 2-3.

În ultimul meci disputat între cele două formații, oltenii i-au învins pe ”câini” cu 4-1.

Cristiano Bergodi: ”Vom fi sus în clasament!”

După șase victorii din tot atâtea meciuri, Craiova are meci greu, în weekend, la București, cu Dinamo. Înaintea partidei, tehnicianul Cristiano Bergodi a rememorat parcursul bun al oltenilor din sezonul trecut.

”Anul trecut am făcut o figură frumoasă. Foarte puțini dintre suporterii noştri se gândeau, când s-a reluat campionatul, că ne putem lupta până în ultima etapă la titlu. Eram la patru puncte de CFR şi nu părea aşa uşor. Au fost şase victorii consecutive şi ne-am bucurat împreună. Am crezut cu toţii că putem câştiga campionatul în ultimul meci, însă am greşit doar o jumătate de oră în partida cu CFR şi asta ne-a costat.

Băieţii au muncit foarte bine şi eu cred că şi în acest an vom fi sus, în clasament. Dacă suntem acum pe primul loc sau pe al doilea contează mai puţin. Important este ca în play-off să fim acolo sus, să ne luptăm până la final pentru campionat. Poate fi anul nostru. Din păcate, va trebui să luptăm anul acesta cu un adversar nou, acest virus care vedeţi că, în fiecare săptămână, afectează jucătorii şi echipa.”, a declarat Bergodi la conferința de presă.

Cosmin Contra: ”Craiova e favorită!”

”Guriță” este de părere că rivalii din Bănie pornesc favoriți, însă are încredere în elevii său. Tehnicianul ”câinilor” este mulțumit de noile transferuri și anunță că niciun jucător nu se poate relaxa în următoarea perioadă.

”Ei sunt favoriți. Noi suntem o echipă nouă, avem 14 jucători. Ei au un grup omogenizat. Jucăm acasă și sper ca jucătorii lui Dinamo să aibă o evoluție mult mai bună ca la partida cu FCSB. Am încercat să-i integrăm și pe cei noi. Au cumpărat jucători, achiziții bune.

Ne-am dublat pe posturi. Avem jucători de nivel apropiat. E bine pentru grup. Nimeni nu se poate relaxa. Nu doresc nimănui să aibă infectați cu COVID-19. Sper să nu ne mai fie frică că vom avea jucători infectați.” a declarat Contra la conferința de presă.