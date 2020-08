VIDEO BLOG | Simona Halep s-a impus în trei seturi în fața sportivei Barbora Krejcikova

Game-ul 8: Simona Halep nu-i lasă nicio șansă jucătoarei din Cehia în ultimul game al meciului. Fostul lider mondial câștigă la zero pe serviciul adversarei și își continuă cursa la Praga (6-2)

Game-ul 7: Simona Halep este la un pas de câștigarea meciului! Krejcikova va servi pentru a rămâne în joc (5-2)

Game-ul 6: Scădere de nivel a sportivei Krejcikova! Simona controlează schimburile (4-2)

Game-ul 5: Halep câștigă un game complicat și trece la conducerea meciului, după ce a fost condusă cu 2-0 (3-2). Trei game-uri la rând câștigate de sportiva din țara noastră.

Game-ul 4: Simona se impune la 15 pe serviciul adversarei și restabilește egalitatea la game-uri.

Game-ul 3: Simona salvează o minge de break și apoi își face serviciul, reducând din diferență (1-2)

Game-ul 2: Game la zero câștigat de Krejcikova pe propriul serviciu! (0-2)

Game-ul 1: Barbora începe din nou în forță! (0-1)

Game-ul 12: Intervenția medicilor a ajutat-o pe Simona Halep! Campioana de Wimbledon se impune pe serviciul adversarei și restabilește egalitatea la seturi (7-5)

Probleme pentru Simona Halep! Românca a cerut intervenția medicilor. Fostul lider mondial a acuzat dureri în zona cefei și a umerilor.

Game-ul 11: Simona Halep riscă riscă mai mult și are de câștigat. Românca își face serviciul și are prima șansă în setul doi (6-5)

Game-ul 10: Se prelungește setul doi! Krejcikova își face serviciul și restabilește egalitatea la game-uri (5-5), după ce Halep a condus cu 4-2 și 5-3.

Game-ul 9: Reveniere spectaculoasă a jucătoarei din Cehia! Simona a avut 40-0, însă Barbora a revenit și a câștigat pe serviciul româncei (5-4)

Game-ul 8: Barbora prelungește suspansul! Își face serviciul și o oblligă pe Halep să mai servească încă o dată pentru a închide setul (5-3)

Game-ul 7: Simona reușește să câștige cel mai lung game al meciului! Krejcikova va servi pentru a rămâne în set. Se vor schimba mingile (5-2)

Game-ul 6: Barbora reușește primul său as, însă acest lucru nu o ajută prea mult! Halep s-a impus în cele din urmă pe serviciul adversarei! (4-2)

Game-ul 5: Krejcikova îi „fură” serviciul Simonei Halep și se apropie la un singur game în spatele româncei (3-2)

Game-ul 4: Simona intră în teren, iar loviturile sale puternice o lasă fără replică pe cehoaică (3-1)

Game-ul 3: Jocul mult mai agresiv al Simonei îi dă serioase bătăi de cap jucătoarei din Cehia. Românca preia conducerea în set (2-1)

Game-ul 2: Halep caută liniile și restabilește egalitatea pe serviciul adversarei! (1-1)

Game-ul 1: Krejcikova începe cu un break setul secund! Simona va trebui să schimbe ceva în jocul său dacă vrea să continue la Praga (0-1)

Game-ul 9: Krejcikova se impune la 15 în game-ul nouă și își adjudecă primul set (3-6)

Game-ul 8: Halep nu cedează! Românca se impune pe propriul serviciu și o obligă pe Krejcikova să servească pentru a închide setul (3-5)

Game-ul 7: Simona Halep pare să fi cedat deja acest set. Jucătoarea cehă se impune pe propriul serviciu și este la un game de câștigarea primului set (2-5)

Game-ul 6: Barbora câștigă cel de-al treilea game consecutiv și se distanțează pe tabelă (2-4)

Game-ul 5: Krejcikova, prima care reușește să-și facă serviciul! Jucătoarea din Cehia trece la conducerea meciului (2-3)

Game-ul 4: Simona Halep forțează și pierde un nou game pe proriul serviciu! Din nou egalitate la game-uri (2-2)

Game-ul 3: Simona Halep trece din nou la conducerea jocului pe serviciul adversarei! Krejcikova îi face cadou game-ul româncei, după o dublă greșeală (2-1)

Game-ul 2: Barbora câștigă pe serviciul Simonei și restabilește egalitatea la game-uri (1-1)

Game-ul 1: Simona Halep face break-ul încă din startul meciului! Românca urmează la serviciu (1-0)

În primul tur, numărul doi mondial a învins-o pe Polona Hercog, scor 6-1, 1-6, 7-6 (7-3), la capătul unui meci dificil care a durat două ore și 30 de minute.

”Mereu este dificil să joc împotriva ei. Nu e ușor. În primul set am jucat bine, dar apoi Polona a revenit. A rupt ritmul. Am luptat până la capăt și mă bucur că am câștigat.

Știu că Barbora este o jucătoare foarte bună. Trebuie să îmi ajustez jocul. Este minunat să fiu din nou pe teren, abia aştept să joc în turul doi.” a declarat Simona Halep după meci.

Astăzi, în optimile de finală, ”Super-Simo” va juca împotriva Barborei Krejcikova (24 de ani, 118 WTA), care a trecut în primul tur de Patricia Țig.

Duelul dintre cele două sportive se va disputa după ora 16:00 (ora României).

Simona este însoțită în capitala Cehiei de către antrenorul Artemon Apostu Efremov și fizioterapeutul Cosmin Diaconeasa.

La Praga, Simona Halep s-a antrenat pe o temperatură destul de ridicată, 30 de grade, și în condiții de vânt.

”Super-Simo” participă în premieră la competiția din capitala Cehiei, turneu care a reintrat în circuitul WTA din 2015.

Competiția de categorie International oferă premii totale în valoare de 250.000 de euro, iar Halep este principala favorită

After 171 days away, Simona stays on court for over 2 and a half hours in a rollercoaster of a match. But thankfully in the end she got the victory. Simona Halep defeated Polona Hercog 6-1, 1-6, 7-6.#PragueOpen2020 pic.twitter.com/49xRszj27Q

— 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) August 11, 2020