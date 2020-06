VIDEO | Bergodi, precaut înaintea debutului la Craiova! “Nu avem niciun punct de reper! Nu e ușor”

Universitatea Craiova și FC Botoșani marchează restartul Ligii 1, vineri, de la ora 20:00. Antrenorul Cristiano Bergodi va debuta pe banca tehnică a echipei oltene. Italianul și-ar fi dorit mai mult timp de pregătire și se teme că pot apărea surprize neplăcute pentru ‘alb-albaștri’.

Universitatea Craiova speră să recupereze distanța de patru puncte față de liderul clasamentului, CFR Cluj, în cele opt etape rămase de jucat din play-off-ul Ligii 1.

“Va fi un meci foarte greu, pentru că venim după o pauză foarte lungă și nu se știe cum se prezintă echipele. E normal că pot să apară surprize negative sau pozitive. Nu avem niciun punct de reper în acest moment… doar faptul că ne-am antrenat foarte bine. Normal că mai aveam timp de pregătire, eu am venit târziu, am stat și în carantină. Nu e ușor pentru un antrenor când nu are mult timp la dispoziție.

Nu ne mulțumim cu un egal, jucăm acasă. Fiind această situație cu Astra și Gaz Metan, FC Botoșani are șansa să joace în cupele europene. Dar nu mă gândesc la echipa adversă, avem un stil de joc independent de adversar“, a spus Cristiano Bergodi, în cadrul unei conferințe de presă.

Declarații Cristiano Bergodi și Alex Mateiu înaintea meciului cu Botoșani.

