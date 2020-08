VIDEO | Bayern – PSG, marea finală din Liga Campionilor! Bavarezii au trecut de Lyon cu 3-0

Bavarezii au trecut fără probleme de Lyon cu 3-0 și și-au asigurat biletele pentru ultimul act al competiției.

Francezii au început foarte bine meciul, iar în primele 15 minute și-au creat ocazii importante prin Depay și Ekambi.

Totuși, primul gol a fost marcat în minutul 18, prin Gnabry, după ce s-a distrat cu apărarea celor de la Lyon și a finalizat în urma unei execuții de zile mari.

Serge. Gnabry. 🤯

Currently one of the best wingers in the world, no doubt about it. 22nd goal of the season. pic.twitter.com/rO3hzkXTFi

