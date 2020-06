VIDEO | Bayern, din nou campioană! Al 30-lea titlu al bavarezilor

Pe o ploaie torenţială, golgeterul Lewandowski a deschis drumul spre sărbătoare pentru Bayern cu reuşita venită în minutul 43.

Atacantul polonez a ajuns la cea mai bună performanţă individuală din carieră: 31 de goluri în Bundesliga şi 45 în total pentru Bayern în actualul sezon!

Alphonso Davies a primit al doilea galben în minutul 79, însă nici măcar eliminarea canadianului nu putea strica sărbătoarea echipei lui Hansi Flick. Înainte de a primi al doilea galben, fundaşul stânga al lui Bayern a reuşit să stabilească un nou record în Bundesliga. De viteză! Davies a sprintat cu 36,51 kilometri la oră!

S-a terminat 1-0 pentru Bayern, suficient pentru cel de-al 30-lea titlu de campioană a Germaniei.

