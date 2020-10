VIDEO | Avertisment pentru Dinamo. “Ar trebui să fie mai atenţi!”

După trei înfrângeri consecutive în Liga 1, Dinamo merge sâmbătă la Sfântu Gheorghe pentru întâlnirea cu Sepsi. Leo Grozavu este convins că alb-roşiii vor deveni o echipă redutabilă, însă speră ca revirimentul echipei lui Contra să nu se producă în meciul direct.

Grozavu este convins de calităţile noilor jucători de la Dinamo. Antrenorul lui Sepsi crede însă că noua echipă din Ştefan cel Mare are nevoie de timp pentru a obţine rezultate.

“E destul de dificil, pentru că Dinamo are mulţi jucători pe care nu-i cunoaştem. Am încercat să obţinem date despre ei, dar până la urmă important este ce facem noi pe teren. Au jucători cu calitate, valoroşi, am reuşit să îi vedem puţin la treabă. Sigur că nu sunt în cea mai bună stare a omogenităţii lor, dar sunt jucători importanţi, aduşi din campionate mult mai puternice decât cel al României. Sunt convins că vor demonstra în scurt timp că au valoare şi sper ca acest lucru să nu se întâmple la meciul cu noi” – a declarat antrenorul lui Sepsi.

Grozavu a atras atenţia asupra felului în care Cosmin Contra şi oficialii din Ştefan cel Mare au acuzat arbitrajele în startul de campionat.

“Văd că Dinamo se plânge foarte mult de greşelile de arbitraj care s-au făcut împotriva lor. E adevărat că în decursul unui campionat se fac şi greşeli împotriva ta, dar cred că la final există un echilibru. Ştim că există această tactică, să pui presiune pe arbitri atunci când ai o problemă. N-aş vrea ca lumea să înţeleagă că, dacă Dinamo a fost dezavantajată până acum, ar trebui să fie avantajată, să aibă acest avantaj, sau presiunea să fie pusă pe arbitri, să fie oarecum speriaţi de acest lucru şi să o favorizeze pe Dinamo“, a mai spus Grozavu.

Sepsi – Dinamo se va juca sâmbătă seară, de la ora 21:45.

Înaintea meciului din etapa a opta, Sepsi ocupă locul al patrulea în clasament, în timp ce Dinamo este pe poziţia a 14-a.