VIDEO | Au câştigat cel mai scump meci! Fulham, în Premier League

Fundaşul Joe Bryan a fost eroul echipei conduse de Scott Parker, fostul mijlocaş al lui Chelsea. Bryan a deschis scorul în finalul primei părţi a prelungirilor, dintr-o lovitură liberă executată uluitor. (VIDEO AICI). Tot el a dus scorul la 2-0 în minutul 117, în timp ce Brentford nu a reuşit decât să reducă din diferenţă, în minutul 124.

S-a terminat 2-1 pentru Fulham, care revine în Premier League după un singur sezon petrecut în Championship.

Barajul de promovare în Premier League este meciul cu cea mai mare miză financiară din lumea fotbalului! Promovarea în Premier League după un singur sezon asigură londonezilor de la Fulham cel puţin 135 de milioane de lire sterline în următorii trei ani. Fulham ar primi această sumă din drepturile TV chiar şi dacă ar retrograda după primul sezon.

🇺🇸⚪️⚫️ BREAKING: Fulhamerica back in the Premier League!

Fulham beat Brentford in the playoff final, promoted straight back to the Premier League after one season in the Championship. #FFC #USMNT pic.twitter.com/afxQN022Rt

— Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) August 4, 2020