De două ore a avut nevoie Mertens pentru a trece de adversara sa din turul trei, dar belgianca avertizează înaintea confruntării cu Simona Halep din optimi, că indiferent de adversar va intra pe teren de fiecarea dată pentru a da 100%.

Întrebată la finalul confruntării cu Bellins despre meciul cu Simona Halep, Mertens a răspuns: „Va fi un meci extrem de dificil, dar sunt fericită că am ajuns în turul patru, o să mă pregătesc așa cum se cuvine pentru acest meci, dar acum vreau să mă bucur de această victorie.

Fiecare oponent este diferit, fiecare zi este diferită, dar eu o să intru pe teren hotărâtă să dau 100%”.

"Every opponent is different so every day is different but I'm going to give myself 100%." @elise_mertens is taking it one match at a time.

3⃣ down.

___ to go?#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lI7cfloy6l

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020