VIDEO | Asta înseamnă clasă! Pep Guardiola, mesaj superb pentru Van Dijk

Van Dijk s-a accidentat grav după o intrare a portarului Pickford care a rămas nesancţionată de arbitrul derby-ului din Liverpool.

Managerul rivalei Manchester City şi-a arătat clasa într-un mesaj superb pentru fundaşul central olandez.

“Nu vreau să vorbesc despre cum va afecta Liverpool, dar îi doresc lui Virgil să îşi revină rapid, să aibă o recuperare bună. Nu îmi place, urăsc când adversarii au jucători accidentaţi pe termen lung. Sunt sigur, nu îl cunosc foarte bine, dar este puternic şi îl aştept să revină, îl vom aştepta să revină pentru a face campionatul nostru mai bun mai puternic. Este unul dintre cei mai buni, iar campionatul este mai bun cu jucătorii buni pe teren. Îi transmit tot ce este mai bun lui, familiei sale şi tuturor de la Liverpool” – a declarat antrenorul catalan.

