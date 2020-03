VIDEO | Arbitrii, în centrul atenției după meciul Astra – Botoșani! Croitoru: “Am avut penalty și gol valabil”

Arbitrajul lui Ionuţ Coza în meciul Astra Giurgiu – FC Botoșani, scor 1-0, a nemulțumit ambele tabere. Antrenorul oaspeților, Marius Croitoru, a declarat că echipa lui este cea mai dezavantajată din Liga 1.

În etapa a doua din play-off, Astra a reușit prima victorie din 2020. Giurgiuvenii au urcat pe locul 3 în clasament.

Gabi Tamaș a înscris în minutul 64, din penalty. Fundașul a jucat la o zi după înmormântarea tatălui său și a fost lăsat de către Denis Alibec să execute lovitura de la 11 metri.

“Am penalty, am gol valabil. Ce vreți să mai zic? Acum să-i văd pe ăia care zic că suntem noi avantajați de arbitri. Suntem cea mai dezavantajată echipă. Nu consider că au pierdut băieții meciul, ci altcineva.

Ei recunosc că a fost penalty și am avut gol valabil, arbitrul nu. Cred că ar trebui delegați arbitri care pot să ducă astfel de meciuri, în play-off. Mi-aș dori ca de azi încolo cei care se ocupă de arbitraj să fie puțin mai atenți.

Nu mă deranjează că a dat penalty pentru ei. E posibil să fi fost, pe mine mă deranjează că nu mi-a dat mie. Am avut gol valabil și penalty. Ar trebui să avem arbitri care pot să ducă astfel de meciuri pentru cupele europene“, a spus Marius Croitoru.

Pe contul de Facebook, clubul din Botoșani acuză arbitrajul lui Ionuț Coza și indică trei faze controversate din meciul de la Giurgiu.