VIDEO | Anunț important făcut de Halep! Ce a dezvăluit ‘Super Simo’

Simona Halep (locul 2 WTA) a anunțat că nu mai are probleme medicale, după accidentarea la picior suferită în luna februarie, înaintea turneului de la Dubai. Constănțeanca le-a transmis fanilor că poate să se antreneze la capacitate maximă și abia așteaptă să revină pe terenul de tenis.

În timp ce se pregătea pentru turneul de la Dubai, Halep a acuzat probleme la piciorul stâng. În cele din urmă, Simona a câștigat competiția din Emiratele Arabe Unite.

Ulterior, Simona Halep (28 de ani) și-a anunțat retragerea din turneele de la Doha (Qatar) și Indian Wells (SUA).

“Salutări tuturor! Vreau doar să împărtășesc cu voi informații despre accidentarea mea. Piciorul arată bine, deja am început să alerg. Nu mai am dureri deloc. Nu am început deocamdată să joc tenis, dar faptul că pot să mă antrenez la capacitate maximă înseamnă foarte mult și îmi oferă optimism.

Mi-e dor de echipa mea, mi-e dor de jucătoare, de turnee, de toată lumea din circuit. Știu că este o perioadă grea pentru toată lumea, dar dacă rămânem acasă, puternici și încrezători, totul va fi în regulă. Abia aștept să călătoresc din nou, să joc tenis și să vă văd! Toate cele bune! Rămâneți în siguranță și bucurați-vă de timpul petrecut acasă“, a fost mesajul Simonei Halep.

Toate competițiile de tenis sunt suspendate cel puțin până la 13 iulie, pe fondul pandemiei de coronavirus.

