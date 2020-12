VIDEO | Adi Vasile îşi aşteaptă răsplata la final de 2020: ,,Am fost cuminte, sper să vină Moş Crăciun”

Adi Vasile, antrenorul de la CSM Bucureşti, a dus echipa pe primul loc în campionatul intern de handbal feminin şi pe poziţia a doua în Liga Campionilor.

Tehnicianul se arată mulţumit de ceea ce a realizat împeună cu ,,tigroaicele”, iar acum se bucură din plin de câteva zile libere alături de cei dragi şi, la fel ca atunci când era copil, Adi Vasile îl aşteaptă pe Moş Crăciun să vină cu o mulţime de daruri.

,,Sărbătorile îmi aduc o perioadă de liniște. Alături de familie și prietenii dragi, este o întoarcere la origini. Am avut o mică pornire să spun că nu împodobesc brad anul acesta, dar mi-am dat seama că ar fi o casă prea tristă fără brad și e bine să ne bucurăm de povești din când în când. Eu cred că am fost cuminte și că merit să vină Moș Crăciun.”, a declarat Adi Vasile.

Antrenorul de la CSM are planuri mari pentru 2021 şi spune că experienţa din acesta an foarte complicat l-a făcut mai bun.

,,Am traversat un an greu de anticipat având în vedere pandemia de Coronavirus. Începutul de an a venit ca o mare rană pentru că nu am apucat să terminăm campionatul și să jucăm sferturile Ligii Campionilor.

Ne bucurăm că în a doua parte a anului s-au disputat competiții și privim cu o oarecare normalitate spre viitor. Per total, ca imagine de ansamblu sunt mulțumit de cum a arătat echipa. Sper ca varianta mea din 2021 să fie îmbunătățită față de cea din 2020.”, a mai precizat tehnicianul de la CSM Bucureşti.

Adi Vasile a devenit antrenor principal la CSM Bucureşti în octombrie 2019, după plecarea lui Tomas Ryde.