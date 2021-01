VIDEO | Accidentare horror! Un schior, luat cu elicopterul după ce a rămas inconștient!

Tommy Ford a agățat una dintre porți, iar în timp ce cădea s-a lovit la cap. De asemenea, doi dintre angajații care se ocupă de buna stare a pârtiei au fost trântiți la pământ.

Acesta a rămas inconștient, iar echipele medicale au intervenit imediat.

American skier Tommy Ford airlifted from course after crashhttps://t.co/wPEVh7Xfk2 pic.twitter.com/J3TGtVKIQL

— CP24 (@CP24) January 9, 2021