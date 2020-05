Victor Pițurcă spune lucrurilor pe nume: ”Ăsta e defectul pe care Ianis îl are!”

Victor Pițurcă (63 ani) știe care este capitolul la care Ianis Hagi (21 ani) trebuie să facă progrese.

Fostul selecționer este de părere că internaționalul român are un deficit de forță. Pițurcă crede că Ianis poate rezolva această problemă dacă va urma modelul fostului mare olandez Ruud van Nistelrooy.

”Eu nu am vrut să spun lucrul ăsta. Defectul pe care îl are el şi cu care se confruntă. De aici pleacă totul. Deci Ianis Hagi, dacă ar avea forţă, era chiar un jucător de top. Sigur că şi această forţă. Trebuie schimbat ceva. Eu am stat de vorbă şi cu Gică Hagi, am stat de vorbă şi cu el. El a un tip mai dificil, deci lui îi lipseşte forţa.

El ca să depășească deficitul de forţă ar trebui să joace dintr-o singură atingere, extrem, extrem de simplu. O singură atingere, nu din două, o singură atingere. Pentru că el când primeşte mingea la mijlocul trenului, iar apărătorul este în spatele lui şi încearcă să se ia la luptă cu el, pierde şi cade. Aţi văzut că tot timpul cade şi puţin teatral câteodată şi asta îl duce mult înapoi.

Da, e puţin dificil câteodată, ca să capete forţă ar trebui să întrerupă vreo 6 luni să rişte să facă săptămânal de 3-4 ori pe săptămână sau înaintea fiecărui antrenament forţă şi forţa se capătă în timp. Nu aşa o lună-două. Un an de zile, doi ani de zile. Nu ştiu cine era, Van Nistelrooy parcă a întrerupt tot aşa, avea probleme, 6 luni de zile a avut un program de forţă şi a devenit un jucător de top.” a declarat Victor Pițurcă pentru TelekomSport.

4.5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis, potrivit transfermarkt.com.

În actualul sezon, fiul ”Regelui” a bifat 12 apariții pentru Rangers, în toate competițiile, reușind să înscrie 3 goluri, două în Europa League, în dubla cu Braga din șaisprezecimi, și unul în campionat, cu Hibernian.