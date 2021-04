Victor Piţurcă este în acest moment un antrenor liber de contract, ultima echipă antrenată fiind Universitatea Craiova în anul 2019.

După ce a devenit liber de angajamentul cu oltenii, Piţurcă este în aşteptarea unei oferet care să-l facă să revină din nou în ,,iarbă”.

Fostul selecţioner a mărturisit că vrea să pregătească o echipă care îşi doreşte cu adevărat rezultate şi performanţă. Acesta a mărturisit că a primit în perioada de inactivitate oferte din mai multe campionate, inclusiv Grecia, dar niciuna nu a fost pe placul fostului fotbalist.

,,Nu antrenez pentru că nu am echipa pe care mi-aş dori să o am. Eu nu antrenez o echipă oarecare. Indiferent de unde este, trebuie să fie o echipă care se luptă pentru campionat, pentru cupele europene. Au fost discuţii, într-adevăr.

Am avut oferte şi din străinătate şi din România. De afară am avut oferte multe, echipe mici, de mijlocul clasamentului în zona arabă. Şi din Grecia am avut oferte. Ce să fac eu la o echipă de mijlocul clasamentului?”, a declarat Victor Piţurcă, pentru Telekomsport.

Steaua Bucureşti, Craiova, FCSB şi Al-Ittihad sunt echipele pe care Victor Piţurcă le-a pregătit până acum în cariera de antrenor.

Pe lângă cluburi, Victor Piţurcă a fost şi selecţionerul primei reprezentative de fotbal a României, cât şi celei de-a doua.